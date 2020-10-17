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Gündem Azerbaycan, Ermenistan askerlerini SİHA'larla vurdu
Gündem

Azerbaycan, Ermenistan askerlerini SİHA'larla vurdu

Düzenlediği kalleş saldırılarla sivilleri katleden Ermenistan ordusu, Azerbaycan tarafından SİHA'lar ile şiddetli şekilde vuruluyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçlar ve birliklerin nokta atışı ile vurulduğu görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:52:00 -

Azerbaycan, Ermenistan'ın Gence'de sivillere yönelik saldırısına sahada yanıt veriyor. Bugün bir Ermenistan Su-25 savaş uçağını düşürülmesinin ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ermenistan'a ait insansız bir hava aracı daha imha edildi" denildi. Dün geceden beri Ermenistan birliklerinin 500'den fazla kayıp verdiği öğrenildi.

13 sivilin hayatını kaybetmişti

Ermenistan dün gece Gence'deki sivilleri uykusunda vurdu. Sivillere yönelik saldırıda şu ana kadar 3'ü çocuk, 13 sivilin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.

İlham Aliyev uyarmıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saldırı sonrasında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek, Ermenistan'a cevabın savaş meydanında verileceğini söylemişti. Aliyev ayrıca "Topraklarımızdan çekilmezlerse, ordumuz işgalci Ermenileri iti kovar gibi kovalar" ifadelerini kullanmıştı.

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