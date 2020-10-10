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Gündem Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi
Gündem

Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan’a saldırısıyla Güney Kafkasya’da yaşanan gerilimin sona ermesi için Rusya’nın başlattığı girişimler sonucu Moskova'da yapılan toplantıdan savaş esirlerinin ve cenazelerin takaslarını içeren ateşkes kararı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 07:25:00 - 2020-10-10 08:32:13
Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi

Dağlık Karabağ’da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya’nın çağrısı üzerine Moskova’da yapılan toplantıda ateşkes kararı çıktı.

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan’a saldırısıyla Güney Kafkasya’da yaşanan gerilimin sona ermesi için Rusya’nın başlattığı girişimler ile Azerbaycan ve Ermenistan tarafları bir araya geldi. Kremlin’in çağrısı ile Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunun yanı sıra bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik çağrıya Azerbaycan ve Ermenistan tarafı olumlu yanıt verince bugün saat 16:30’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ev sahipliğinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasındaki toplantı yaklaşık 11 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantı kararını okudu.

Ateşkes kararı gece yarısı duyuruldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantının ardından tek başına kameraların karşısına geçti. Lavrov taraflar ile yapılan müzakereler sonucunda Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklarken bölgede ateşkesin sağlanması yönünde de karar alındığını söyledi. Anlaşma metnini okuyan Lavrov, “Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları 10 Ekim gece yarısından itibaren ateşkesi kabul ettiler. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla, çözümün ana prensipleri temelinde barışçıl bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlıyor” şeklinde konuştu.

Savaş esirleri ve cenazeleri takas edilecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un anlaşma metnini okumasının ardından da Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde metnin tamamı yayınlandı. Metne göre Uluslararası Kızılhaç Komitesi kriterlerine uygun olarak savaş esirlerinin ve cenazelerin takaslarının gerçekleşeceği 10 Ekim gece yarısı 00:00’den itibaren ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Ateşkes ile ilgili detayların üzerinde daha sonra çalışılacağı, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğunda bölgede barışçıl çözüm için müzakerelere başlanacağı ifade edildi.

Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum
Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum

Dünya

Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum

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Yorumlar

Can

Firsat kacti bir daha 30 yil rusya oyalasin aynen suriye de gibi. Ümmetin zayifligi yine pekisti.
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İde

Hatay lılar ermeni patriği savaşı durdurun demesinden sonra yangınlar başladı diyor hatayda, ne oluyor, bu nasıl iş.
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