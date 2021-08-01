Azerbaycan duyurdu! Türkiye'ye doğru yola çıktılar

Yeniakit Ankara

Kardeş Azerbaycan, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye’ye destek için gönderdiği sivil savunma ve itfaiye ekiplerine takviye ekipleri de ülkemize gönderdi. Türkiye’ye doğru yola çıkan İkinci Grupta 1 helikopter, 53 itfaiye ve özel amaçlı kurtarma ekipmanları, 220 itfaiye ve kurtarma ekibi yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, “Kardeş kardeşin iyi gününde, kötü gününde hep yanındadır” diyerek Türkiye’ye gönderdiği ilk grup itfaiye ve sivil savunma ekiplerine yeni takviye ekipleri eklendi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı güçler Türkiye'de orman yangınlarının söndürülmesinde büyük katkılar sağlarken, ilk gönderilen ekiplere takviye olarak ikinci grup da yola çıkarıldı. Azerbaycan’da düzenlenen törenle Türkiye’ye doğru yola çıkarılan İkinci Grupta 1 helikopter, 53 itfaiye ve özel amaçlı kurtarma ekipmanları, 220 itfaiye ve kurtarma ekibi yer aldı. Grup, Gürcistan 'dan geçerek iki gün içinde Marmaris' e ulaşacak ve ilk grup üyelerine katılarak yangın söndürme çalışmalarına destek sunacak.