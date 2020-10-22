  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan duyurdu: Seri üretimine başlandı
Dünya

Azerbaycan duyurdu: Seri üretimine başlandı

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı, yeni tip kamikaze İHA'ların seri üretimine başlandığını duyurdu. Yeni İHA'lara, "İti kovan" ismi verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:30:00 -
Azerbaycan duyurdu: Seri üretimine başlandı

Azerbaycan'da yeni tip kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimine başlanıldı. Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, tahrip gücü daha fazla ve yeni tip İHA'ların seri üretimine geçildiği bildirildi.

Yeni İHA'lara, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir açıklamasında, Ermenistan ordusu için söylediği "Onları iti kovar gibi kovuyoruz" ifadelerine dayanarak "İti kovan" ismi verildi.

Hazır olan yeni İHA'ların, Azerbaycan ordusuna teslim edildiği kaydedildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ismail

lan bu azeriler kadar şovu seven başka da bi millet yoktur Allahu Alem:))))
  • Yanıtla

Putsavar

sihaha
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçe..
Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor
Gündem

Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor

Hatay'da çalan siren sesleri sosyal medyada gündem oldu. 'Saldırı olacak' şeklinde anonsların yapıldığı iddiaları sonrası yetkililer tarafın..
335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı
Dünya

335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı

ABD'ye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkmak için 335 milyon dolar tazminat ödeyen Sudan'a İsrail şantajı yaptılar.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay