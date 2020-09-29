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Dünya Azerbaycan duyurdu! Kritik isim vuruldu
Dünya

Azerbaycan duyurdu! Kritik isim vuruldu

Ermenistan'a karşı harekat başlatan Azerbaycan ordusu, Ermenistan Ordusu 18. Motorlu Tüfek Tümeni 9'uncu Alay Komutanı Albay Artyom Pogosyan'ın yapılan operasyon sonucu ağır yaralnadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:59:00 - 2020-09-29 16:02:01
Azerbaycan duyurdu! Kritik isim vuruldu

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası başlayan gerilim devam ediyor. Dün Ermenistan'a ağır kayıplar verdiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, bugün de harekata devam ediyor. Dün çok sayıda Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyuran Azerbaycan, bugün de kritik ismin ağır yaralandığını açıkladı.

Kritik isim vuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Ordusu 18. Motorlu Tüfek Tümeni 9'uncu Alay Komutanı Albay Artyom Pogosyan yapılan operasyon sonucu ağır yaralandığını duyurdu. Azerbaycan ordusu ayrıca, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiğini bildirdi.

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Yorumlar

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ülkemizde sefa süren türk düşmanı yahudi rum ve ermeniler nezaman ifşah edilecek? Sabah akşam suriyeli diye anıran kemalist yobazlar nerede?
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