Azerbaycan duyurdu! Kritik isim vuruldu

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası başlayan gerilim devam ediyor. Dün Ermenistan'a ağır kayıplar verdiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, bugün de harekata devam ediyor. Dün çok sayıda Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyuran Azerbaycan, bugün de kritik ismin ağır yaralandığını açıkladı.

Kritik isim vuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Ordusu 18. Motorlu Tüfek Tümeni 9'uncu Alay Komutanı Albay Artyom Pogosyan yapılan operasyon sonucu ağır yaralandığını duyurdu. Azerbaycan ordusu ayrıca, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiğini bildirdi.