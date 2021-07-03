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Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a teslim etti
Dünya Azerbaycan duyurdu! Ermenistan teslim etti
Dünya

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan teslim etti

Azerbaycan, Ermenistan'ın bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını, Azerbaycan'a teslim ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 22:02:00 -
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan teslim etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 92 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 kişinin, Ermenistan'a iade edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını, Azerbaycan'a teslim ettiği duyuruldu.

Azerbaycan tarafının da ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan uyrukluyu iade ettiği belirtildi.

İade işleminin, Rusya'nın girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etmişti.

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