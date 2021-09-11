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Dünya

Azerbaycan dünyaya tarih vererek duyurdu: Türkiye ile harekete geçiyoruz

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" ismi ile ortak tatbikata hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 12:13:00 -
Azerbaycan dünyaya tarih vererek duyurdu: Türkiye ile harekete geçiyoruz

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikat yapacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Üç Kardeş 2021" ismi verilen ortak tatbikatın yarın başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, üç ülkenin özel kuvvetlerinin ilk kez ortak tatbikat düzenlediği belirtildi.

Tatbikatın temel amacının muharebe operasyonları sırasında dost ve ortak ülkelerin özel kuvvetlerinin etkileşimini geliştirmek, barış ve savaş zamanında operasyonlara hazırlanmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak olduğu vurgulandı.

"Üç Kardeş 2021" tatbikatı 20 Eylül'e kadar sürecek.

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Yorumlar

deniz

ÜÇ KARDEŞ GÜZEL BU KARDEŞLERİ DAHADA ÇOĞALTMAK GEREK DİĞER ORTAASYA TÜRK DEVLETLERİDE DAHİL OLMALI ORTADOĞU MÜTTEFİK DOST KARDEŞLERDE VAR BÜYÜK ÇATI KURULSUN
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