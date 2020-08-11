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Aktüel

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

"Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda dinamik gelişiyor. 2019'da ticaret hacmimiz, 2018'e göre yüzde 33 arttı" - "Türkiye'de yaklaşık 2 bin Azerbaycan sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Türk ekonomisine, Azerbaycan tarafından 18,1 milyar dolar sermaye yatırıldı"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:34:11 -
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

ANKARA (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, her alanda dinamik geliştiğinin altını çizerek, 2019'da ticaret hacminin bir önceki yıla oranla yüzde 33 arttığını bildirdi.

Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini kardeş Türkiye'ye yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayramov, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde gündeme gelen konuların, "bir millet, iki devlet" anlayışıyla ele alındığını belirtti.

Ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça önemli istikamette ilerlediğinin altını çizen Bayramov, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda dinamik gelişiyor. 2019'da ticaret hacmimiz, 2018'e göre yüzde 33 arttı." dedi.

Bu yılın dünya ekonomisi için zor bir yıl olduğunu ancak ilk 5 ayda ülkesi ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde yüzde 20 ek artış olduğunu kaydeden Bayramov, "Türkiye'de yaklaşık 2 bin Azerbaycan sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Türk ekonomisine Azerbaycan tarafından 18,1 milyar dolar sermaye yatırıldı." ifadesini kullandı.

(Sürecek)


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