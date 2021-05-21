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Eğitim Azerbaycan Diller Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Azerbaycan Diller Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Azerbaycan üniversiteleri güncel taban puanları 2021. ÖSYM tarafından üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavının uygulanacağı tarih açıklandı. ÖSYM’nin açıklamasından sonra öğrenciler gidecekleri üniversitelerin taban puanları başarı sıralaması araştırılıyor. Peki, Azerbaycan Diller Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 22:57:00 -
Azerbaycan Diller Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. Azerbaycan üniversiteleri güncel taban puanları 2021. İşte merak edilen haberin detayları…

Azerbaycan Diller Üniversitesi ‎ taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.                        

 

 

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