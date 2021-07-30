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Gündem Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye için talimat verdi! Yola çıkıyorlar
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye için talimat verdi! Yola çıkıyorlar

Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye ekipler gönderecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuyla ilgili talimat verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 11:04:00 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye için talimat verdi! Yola çıkıyorlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi.

Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." ifadelerini kullandı.

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