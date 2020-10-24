Azerbaycan askerleri Ermenistan güçlerinin saldırısını önledi
BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin saldırısını önlediği ve geri püskürttüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin öğle saatlerinde Sünik-Zengilan yolu istikametinden Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Saldırının Azerbaycan askerlerince önlendiği ve geri püskürtüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren Ermenistan askerlerinden bazılarının esir alındığı bilgisi aktarıldı.