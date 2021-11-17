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Biyografi Azeem Rafiq kimdir? Azeem Rafiq nereli, kaç yaşında? Rafiq nerede hangi takımda oynadı?
Biyografi

Azeem Rafiq kimdir? Azeem Rafiq nereli, kaç yaşında? Rafiq nerede hangi takımda oynadı?

İngiltere'de kriket oyuncusu Azeem Rafiq, Kulüpte yaşadıklarını bir bir açıklayan Rafiq, oğlu ölü doğduğunda gördüğü "insanlık dışı" muameleden bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Peki Azeem Rafiq kimdir? Azeem Rafiq nereli? Azeem Rafiq kaç yaşında? Azeem Rafiq nerede oynadı? İşte Azeem Rafiq hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 14:48:00 - 2021-11-17 14:48:34
Azeem Rafiq kimdir? Azeem Rafiq nereli, kaç yaşında? Rafiq nerede hangi takımda oynadı?

İngiltere'de kriket oyuncusu Azeem Rafiq, Avam Kamarası'nın Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi'nin oturumunda konuştu. Azeem Rafiq, Yorkshire County Kriket Kulübünde geçirdiği süre içinde maruz kaldığı ırkçı söylemleri anlattı. Azeem Rafiq, kariyerinin başlarında soyunma odasında "kahramanları" olarak saydığı oyuncular Michael Vaughan ve Matthew Hoggard'la bir arada bulunduğu sırada, kendisi ve diğer Asya kökenlilere hitaben "Orada, tuvaletlerin yanına oturacaksınız", "Fil yıkayıcılar" dendiğini söyledi.

Azeem Rafiq kimdir?

Rafiq, 1991 yılında Pakistan'ın Karaçi kentinde doğdu ve 2001'de İngiltere'ye taşındı. Güney Yorkshire'daki Barnsley'de büyüdü ve kasabadaki Holgate Okulu'na katıldı, çocukken Barnsley Cricket Club ve Yorkshire okulları için kriket oynadı. Yorkshire kriket akademisinin bir üyesiydi ve 2006'da İngiltere 15 yaş altı takımının kaptanlığını yaptı. Aynı yıl, Rafiq Sport England ödülünün sahibi oldu ve İngiltere bowling koçu David Parsons'ın dikkatini çekti ve onu gelecekteki bir İngiltere bowling oyuncusu olarak belirledi.2007'de Yorkshire'da Yılın Genç Sanatçısı ve 2008'de kulübün akademide yılın oyuncusu ve ayrıca Brian Johnston Memorial Trust bursu kazandı. Aynı yıl ilçedeki İkinci XI'lik çıkışını yaptı.

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