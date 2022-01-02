  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azdıkça azıyorlar! Şimdi de başörtüsü zorbalığı hortladı
Dünya

Azdıkça azıyorlar! Şimdi de başörtüsü zorbalığı hortladı

İslam düşmanlığının her türlüsünün yaşandığı Hindistan’da bu defa da başörtüsü zorbalığı hortladı. Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir kolejde, Müslüman öğrencilerin başörtüsü takmasına izin verilmediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 20:31:00 -
Azdıkça azıyorlar! Şimdi de başörtüsü zorbalığı hortladı

Münübe Yılmaz

İslam düşmanlığının her türlüsünün yaşandığı Hindistan’da bu defa da başörtüsü zorbalığı hortladı. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde yer alan Udupi şehrindeki PU Koleji'nde, Müslüman öğrencilerin başörtüsü takmasına izin verilmediği belirtildi. Öğrenciler okulda ayrıca Urduca, Arapça ve Beary (Karnataka ve Kerala eyaletlerinin bazı bölgelerinde Müslümanların konuştuğu bir dil) dillerinde konuşmalarına izin verilmediğinden de şikayet ettiler. Protesto için üç gün boyunca sınıflarına girmeyen öğrenciler, ebeveynlerinin görüşme için müdür Rudra Gowda’dan randevu talebinde bulunduğunu, ancak müdürün konu hakkında görüşmek istemediğini ifade etti. Kolej müdürü Gowda ise öğrencilerin okul binasında başörtüsü takabileceklerini, ancak sınıfların içinde başörtüsü takamayacaklarını söyledi. Müdür, İslam düşmanlığına kılıf olarak ise “sınıflarda tekdüzeliği sağlama”yı gerekçe gösterdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay