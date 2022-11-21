Az önce zangır zangır sallandı! Şiddeti duyuruldu
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.