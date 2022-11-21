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Dünya Az önce zangır zangır sallandı! Şiddeti duyuruldu
Dünya

Az önce zangır zangır sallandı! Şiddeti duyuruldu

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 11:15:00 -
Az önce zangır zangır sallandı! Şiddeti duyuruldu

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

 

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

 

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