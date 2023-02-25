Az önce Kahramanmaraş deprem mi oldu? Son dakika: deprem şiddeti ne? Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 25 ŞUBAT | Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Kahramanmaraş'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Son dakika deprem Türkiye sallandı mı? Az önce Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

Az önce deprem nerede oldu?

Afad deprem: Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,7; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4,8 olarak duyurdu. Malatya'da deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Az önce Konya'da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Konya ili Ereğli ilçesinde saat 17.01'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7.05 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kandilli Rasathanesi deprem listesi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

........TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.02.25 00:46:01 39.0302 42.0850 5.0 -.- 2.8 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS) İlksel

2023.02.25 00:43:06 36.6285 36.4077 7.6 -.- 1.8 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.02.25 00:36:40 38.1937 38.6488 5.4 -.- 1.9 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.25 00:35:39 38.8118 37.3355 4.1 -.- 1.5 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.02.25 00:34:37 37.7543 37.4642 6.7 -.- 1.5 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.25 00:30:03 38.1807 38.7335 5.4 -.- 1.7 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.25 00:26:52 38.0072 36.7708 7.6 -.- 2.0 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 00:23:23 37.4665 37.0995 7.0 -.- 2.7 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 00:21:19 38.0992 37.6777 5.3 -.- 1.9 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 00:19:55 38.8117 37.4410 2.4 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.02.25 00:17:15 36.2090 35.8903 7.2 -.- 1.8 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.25 00:14:44 38.1293 36.6252 5.0 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 00:12:52 38.1493 36.6443 3.2 -.- 2.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 00:09:56 38.2823 38.1463 5.0 -.- 2.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli 3.9 verilerine göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü'de 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.

Kandilli Rasathanesi deprem: Son dakika depremler için TIKLAYINIZ

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