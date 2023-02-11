Az önce duyurdular! Adana'da depremde yıkılan bazı binaları inşa eden o firmanın müteahhidi gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Adana'da binaların yıkılmasına yol açtı.

Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibiydi.

Son dakika bir gelişme yaşandı Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 6. gün! İşte bölgede son durum...

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Öte yandan

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca deprem nedeniyle kentte yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.