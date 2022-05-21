Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler:
Türkiye aktif fay hatlarının bulunduğu yer olması nedeniyle neredeyse her gün irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Vatandaşlar, meydana gelen depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler sayfasından takip edebiliyor. Peki deprem nerede oldu, son deprem büyüklüğü kaç?
Türkiye'de yaşanan son depremler bir hayli merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi, dün akşam saatlerinde Van’ın Çaldıran ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İl merkezi ve komşu illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD ise 3.9 olarak duyurdu. Yaşanan depremler sonrasında Kandilli ve AFAD’ın son depremler ekranı araştrılmaya başladı. Kandilli Rasathanesi, dün akşam 23.41’de Van’da yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Batman’da 3.0 büyüklüğünde deprem olduğunu da paylaştı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi deprem sorgulaması yapan vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor.
AFAD Son Depremler Listesi için tıklayın
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi için tıklayın