Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler:

Türkiye'de yaşanan son depremler bir hayli merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi, dün akşam saatlerinde Van’ın Çaldıran ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İl merkezi ve komşu illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD ise 3.9 olarak duyurdu. Yaşanan depremler sonrasında Kandilli ve AFAD’ın son depremler ekranı araştrılmaya başladı. Kandilli Rasathanesi, dün akşam 23.41’de Van’da yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Batman’da 3.0 büyüklüğünde deprem olduğunu da paylaştı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi deprem sorgulaması yapan vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

AFAD Son Depremler Listesi için tıklayın

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi için tıklayın