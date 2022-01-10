Az kaynakla daha çok iş üretmeliyiz

Küçükoğlu, ayrıca binalarda enerji verimliliği sağlanarak cari açığın düşebileceğine dikkati çekti. Küçükoğlu, “Bugün teknolojik imkanlarımız ve üretim kapasitemizle enerji tüketen değil de üreten evler yapabiliriz. Hem yenilenebilir enerji kaynaklarımız hem de bunları projelendirme olanaklarımızla gereken yeteneklere sahibiz. Kaynaklarımızı ihtiyacımız doğrultusunda en verimli şekilde kullanabilmek adına geç kalmadan gerekli hamleleri yapacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Verimlilik vurgusu

Küçükoğlu, binalarda ısıtma ve soğutma amacıyla tüketilen enerjinin verimli kullanılmasına önem verilmesi tavsiyesinde bulundu. İlaveten tüm konutlar için 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Yeni binaların iskân alabilmeleri için en az C sınıfı Enerji Kimlik Belgesi olmalı. Bu yıl ise 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla elektrikte kademeli tarife başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iki kademeden oluşan sistem için sınırı 150 kWh olarak belirledi. Konut aboneleri için aylık 150 kWh’e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1.37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh’ın üstündeki kısmı için 2.06 TL/ kWh olarak uygulanıyor. Bu uygulamaya ek olarak binalarda verimliliği artırmak için Enerji Kimlik Belgesi’ne göre kademeli teşvik uygulamasına geçilmesinin de son derece yararlı olacağını düşünüyoruz.”