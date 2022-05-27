Az kalsın bunları cumhurbaşkanı adayı olacaktın ama… Abdullah Gül bak Fatih Altaylı ne diyor
"THY Avrupa Ligi"nde üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Anıtkabir ziyareti sonrası sazı eline alan Fatih Altaylı, AK Parti’ye sırtını dönerek 2018 seçimlerinde yol arkadaşı Başkan Erdoğan karşısında muhalefetin çatı adayı olmayı kabul eden Abdullah Gül’e Atatürk üzerinden göndermede bulundu.
"THY Avrupa Ligi"nde üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes Basketbol Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başantrenör Ergin Ataman, basketbolcular ve yöneticiler, iki THY Avrupa Ligi kupasını Anıtkabir'e getirdi.
Yaşanan bu gelişme sonrası 28 Şubat zulmünün medyadaki tetikçisi Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından 2018 yılında AK Parti’ye sırtını dönerek yol arkadaşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında muhalefetin çatı adayı olmayı kabul eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Anıtkabir ziyareti üzerinden göndermede bulundu.
Abdullah Gül’e Atatürk üzerinden espri adı altında göndermede yapan Altaylı, “Son günlerde duyduğum en iyi espri: "Euroleague Kupası Anıtkabir'e Abdullah Gül'den fazla gitti" dedi.
Abdullah Gül'ü dalga konusu yapan Altaylı'nın söz konusu paylaşımı "Bu tweet 2018'de muhalefetin çatı adayı olmayı kabul eden Abdullah Gül'ün aklını başına getirir mi?" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.