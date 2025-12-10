Ayyaş laf attı, magandalar saldırdı! 4 kişi tekme, tokat giriştiler

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde gece saatlerinde akıllara durgunluk veren bir darp olayı yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen bir şahıs, seyir halindeki bir araca sözlü sataşmada bulundu. Araçtan inen 4 maganda, sarhoş kişiyi tekme tokat dövdüler.

Saldırının şiddetiyle yere yığılan şahıs, yerden kalkamazken dahi saldırganlar tarafından tekmelenmeye devam edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GECE YARISI AYYAŞ VE MAGANDA DEHŞETİ

Polis ekipleri olay yerinden kaçan 4 şüphelinin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.