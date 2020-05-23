Ayvansaray'da bariyerlere çarpan tır yolu kapattı
İSTANBUL (AA) - Ayvansaray'da bariyerlere çarpan tır, Ayvansaray-Edirnekapı ayrımındaki yolun kapanmasına neden oldu.
D-100 karayolundan Ayvansaray istikametine dönmek için manevra yapan 31 RBA 36 plakalı bir lojistik firmasına ait tır, virajı alamayarak bariyerlere çarptı.
Yağışın etkisiyle Ayvansaray-Edirnekapı yol ayrımına savrulan tır, yolu tamamen kapattı.
Kazanın ardından olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı yol bakım ekipleri tırın kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor.