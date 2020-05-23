  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin himmeti

“Biz 82 yıldır önce halk, sonra bankayız”

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? | İhlas suresi okunuşu

Hz. Ebubekir'in en büyük kerameti

Hz. Hızır'ın her hafta uğradığı cami
için kalan
Aktüel

Ayvansaray'da bariyerlere çarpan tır yolu kapattı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:26:48 -
Ayvansaray'da bariyerlere çarpan tır yolu kapattı

İSTANBUL (AA) - Ayvansaray'da bariyerlere çarpan tır, Ayvansaray-Edirnekapı ayrımındaki yolun kapanmasına neden oldu.

D-100 karayolundan Ayvansaray istikametine dönmek için manevra yapan 31 RBA 36 plakalı bir lojistik firmasına ait tır, virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Yağışın etkisiyle Ayvansaray-Edirnekapı yol ayrımına savrulan tır, yolu tamamen kapattı.

Kazanın ardından olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı yol bakım ekipleri tırın kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı