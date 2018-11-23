Ayvanın her şeyi şifa!

Çiğ yenilmesi tavsiye edilmez. Komposto veya jöle yapılarak veya külde pişirildikten sonra yenmesi uygundur. Zararı bundan ibaret. Fakaaaat..

Uzmanlar ayvanın, kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve adet kanamalarına oldukça faydalı olduğunu söylüyor ve yararlarını şöyle sıralıyor.

Ayvadan hazırlanan şurup ve kompostolar çocuk ishallerine karşı çok etkilidir. Ayva hoşafı, yaşlıların ayaklarının tutukluk yapmasını giderir. Ayva hoşafı, ağız yaraları ve akciğer veremine iyi gelir. Gece uyurken ağızdan salya gelmesini önler. Kalbe kuvvet verir ve rahatlatır. Kalpteki sıkıntıyı, çarpıntıyı ve ağız kokusunu giderir. Harareti ve ishali keser. Hazımsızlığı giderir, mideyi ve bağırsağı kuvvetlendirir, ince bağırsak iltihabını giderir. Vücut gelişimine yardım eder.

Yapraklarından yapılan çay, kalp ağrılarına iyi gelmekte, sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Ayva yaprağı kaynatılır, suyu ile gargara yapılır, pişmiş yaprakları ile de lapa yapılıp boğaza konursa boğaz ağrısını ve şişliğini giderir. Göz enfeksiyonlarına karşı, ayva yaprağı kaynatılıp, soğuyan suyu ile günde birkaç kez yıkanır. Beyaz akıntıya karşı ayva yaprağı kaynatılıp aç karnına içilmeli ve haricen yıkanılmalıdır.

Meyvesinden yapılan reçel, sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.

Tereyağında pişirilen ayva, nefes yolu hastalıklarına, müzmin öksürüğe, bronşite ve tüberküloz hastalığına iyi gelmektedir.



Ayva çiçeği bal ile macun yapılıp yutulursa, baş ağrısını keser. Ayva çiçeği kaynatılıp içilirse, kalp çarpıntısını keser, kalbi kuvvetlendirir, annenin sütünü artırır, ishali keser.

Ayva suyu, aşırı adet kanamasını önler, bağırsak kanamalarını keser, dizanteriye karşı çok faydalıdır. Burun kanamasını önlemek için buruna ayva suyu çekilir. Ayva suyu iştah açar, böbrek ve idrar torbası iltihaplarını iyileştirir. Grip ve nezle için çok etkilidir. Ayva suyu, vücudu terletmek için çok etkilidir. Ayva suyu, evham ve vesveseye iyi gelir. Doğumu kolaylaştırmak için ayva suyu ve ayva çekirdeği kaynatılıp içilmelidir.

Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir.

Pişirilmiş ayva, böbrek zafiyetine, mide zafiyetine, karaciğer zafiyetine, mide bulantısına, mide ülserine, deniz tutmasına, mide gevşemesi ve mide düşmesine çok faydalıdır.

Ayvanın tüyleri, kanayan yere konursa kanamayı durdurur.

Kurutulmuş ayvanın suda bekletilmesi ile elde edilen şurup gargara olarak kullanılırsa ağız içi yaraları (aft) ve boğaz iltihaplarına şifa vesilesi olabilir.

Ayva kokusu, kalp ve dimağı kuvvetlendirir.

Ayva varise iyi gelir. Yorgunluk ve bitkinliği önler. Ayva, damar sertliğine, karaciğer tembelliğine iyi gelir, safrayı düzene sokar.