Ayvalık’ta Mehmet Akif’in öğrencilerinin yeni hedefi; “Sıfır atık”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, başarılı projelere imza atmasıyla tanınan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun öğrencileri geçtiğimiz Eylül ayında başlattıkları“Pet Şişe Çöp Değildir” projesine yaz aylarında da ara vermediler.

Yaklaşık bir yıllık süreçte; büyüklerine örnek olan ve pet su şişelerini geri dönüşüme kazandırarak elyaf malzemeler haline getirilmesini sağlayan öğrenciler böylelikle doğaya en büyük zararı veren pet şişelerin yeniden değerlendirilmesine ait dev bir projeye de imza atmış oldular.

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş’un da desteğiyle; okulun İngilizce öğretmeni Yurdaer Altınöz’ün öncülüğünde başlattıkları projenin ilk yılında ilçe genelindeki esnaf ve turistik tesislerde geri dönüşüm kutularından oluşan istasyonlar kuran öğrenciler, bir kamyonet ve bir tır dolusu boş pet şişe toplamayı başardılar.

Topladıkları boş pet şişeleri Edremit’teki bir geri dönüşüm firmasına ulaştıran öğrenciler, elde ettikleri gelir ile de okulun 6 aylık temizlik malzemesi ihtiyacını satın alıp, okul idaresine teslim ederek bir ilki daha gerçekleştirmiş oldular.

Öğrencilerin anlamlı projesi ile ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan okul müdürü Mustafa Kurtuluş, doğanın 1 kamyonet ve 1 tır dolusu pet şişe zehirinden kurtulduğuna işaret ederek, “Okulumuzun değerli öğretmenlerinden biri olan Yurdaer Altınöz’ün öncülüğünde okulumuzun duyarlı öğrencilerinin sayesinde toplanılan binlerce pet şişe atığı ger dönüşüme kazandırılarak ülke ekonomisine de fayda sağladı.” dedi.

Sıfır atık ile başlayan sürece katkı sunmuş olmaktan da ayrıca mutluluk duyduklarını kaydeden Kurtuluş, “Biz okulumuz da yıllardır bu tür anlamlı projeleri yürütüyoruz. Bu proje de ‘Sıfır Atık’ için ilk adım oluyor. Bu yüzden de bu projeyi çok önemsiyoruz” diye konuştu.