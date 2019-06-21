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Ayvalık’ta “Ateşin Dansı” ilgi ile izlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi ile Ayvalık Folklor Araştırma Derneği (AYFOLK) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ateşin Dansı” isimli gösterim izleyenleri adeta büyüledi.

21 Haziran 2019 Cuma 09:53
Ayvalık’ta “Ateşin Dansı” ilgi ile izlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi ile Ayvalık Folklor Araştırma Derneği (AYFOLK) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ateşin Dansı” isimli gösterim izleyenleri adeta büyüledi.


Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran yaklaşık bin 500 sanatsevere Anadolu’nun dört bir yanından ezgiler ve motifleri harmanlayarak olağanüstü bir gösterim sunan 06 ile 25 yaş arasındaki 80 amatör dansçının sahnedeki performansları nefes kesti.


Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Özge Toygar, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, işadamı Ahmet Sucu’nun da izleyiciler arasında bulunduğu ücretsiz gösterim ili gördü.


Sahnede; ışık şovları, birbirinden hareketli müziklerinin yanı sıra kostümleri ve danslarıyla adeta izleyiciyi büyülen AYFOLK’un genç yetenekleri; Anadolu’nun yedi bölgesinden derlenen halk danslarını; bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek oluşturulan koreografiyle sergilediler. Yaklaşık gösteri 90 dakika süren ve iki bölümden oluşan gösteride; “Tanrılar Dağı”, “Nemrut Ateş Töreni”, “Ateş Irmakları”, “Ateş Dansları” ve “Hayat Ağacı Dansları”, “Pandora”, “Karanlığın Ordusu”, “Tutsak Prometheus”, “Kartallar”, “Kurtuluş”, “Satir”,” Prometheus’un Dirilişi Dansı”, “Aşk Üçlemesi”, “Aydınlık Günler”, “Savaş Dansları”, “Karanlığın Zaferi” ve oryantal büyük bir ilgiyle izlendi.


AYFOLK’un kurucusu ve Dans Eğitmeni Huriye Kara, “Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yürüttüğü Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun bir gösterimini aynen sahneye koyduk. Yaşları çok küçük olan çocuklarımızı sahneye çıkardık. Çok küçük yaşta olmalarına rağmen inanılmaz güzel bir performans ortaya koydular. Aslında biz bu gösterimi 3 yıl öncede sergilemiştik. Çok beğenilmişti. Bu gösterimi tekrarlanması için çok büyük talepler almıştık. Fakat imkânsızlıklar nedeniyle sahneye koyamadık. Bu akşam burada o gösterimin hem tekrarını hem de daha gelişmişini sahneye koymuş olduk. Bu gösterimde 06-25 yaş grubu arasındaki dansçılarımıza şans verdik. Daha büyük yaştaki dansçılarımıza yer vermedik. Beklediğimden de fazla ilgi gördü. Çok mutluyum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Gösterim sonunda protokol üyeleri; tüm dansçılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:53
  1. sergi
  2. sanat
  3. fotoğraf

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