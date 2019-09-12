Ayvalık’ta 8 mülteci ve 1 organizatör yakalandı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 8 mülteci ve 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 8 mülteci ve 1 organizatör yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler Badavut mevkiinde bir grup göçmenin bulunduğunu fark etti.Hemen harekete geçen ekipler, 4 çocuk, 2 kadın ve 3 erkek şahıstan oluşan Afganistan uyruklu mültecilerle İ.A. isimli bir organizatörü kıskıvrak ele geçirdi. İ.A. isimli organizatör gözaltına alınırken, 8 göçmen Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü.

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