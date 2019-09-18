Ayvalık'ta 48 kaçak göçmen yakalandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, rutin devriye görevi sırasında 6 ayrı noktadan Midilli'ye doğru seyreden şişme botlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 29'u Kongo, 19'u Suriye uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalanarak, kıyıya çıkarıldı. Cunda Adası'ndaki Kuzey Ege Grup Komutanlığına getirilen 17'si çocuk 48 kişi, insani ihtiyaçları karşılandıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin arasında bulunan bir bebeğin "hipotermi" rahatsızlığı nedeniyle Ayvalık Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

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