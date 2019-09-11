Ayvalık’ta 25 Suriyeli düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler; ilçenin Küçükköy mahallesi sahil bölgesinde kalabalık grubun görülmesi üzerine hemen harekete geçerek, 12’si çocuk, 5’ kadın 25 Suriyeli göçmeni ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında düzensiz göçmenlerin kullanacakları bot bulunarak, bot sahipleri A.O. ve U.O. isimli şüphelilerin olayda organizatörlük yaptığını tespit etti.

Yakalanan A.O.ve U.O. isimli organizatör zanlıları gözaltına alınırken, 25 göçmen için ise yasal işlem başlatıldı.

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