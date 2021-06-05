  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakanı ‘kararlılık’ çağrısı: Sağlıklı günlere dönmek için...
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Ayvalık açıklarında geri itilen 12 sığınmacı Türkiye tarafından kurtarıldı
FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 14 tutuklama
Gündem Ayvalık açıklarında geri itilen 12 sığınmacı Türkiye tarafından kurtarıldı
Gündem

Ayvalık açıklarında geri itilen 12 sığınmacı Türkiye tarafından kurtarıldı

Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı ‘insanlık dışı’ yöntemleri devam ediyor. Ayvalık açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacı Türkiye tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 00:28:00 -
Ayvalık açıklarında geri itilen 12 sığınmacı Türkiye tarafından kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında iki lastik bot içinde sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki lastik bottaki 12 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen sığınmacılara insani yardım malzemeleri dağıtıldı.

Bu arada sığınmacıların, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay