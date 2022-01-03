Ayvada hangi vitaminler var? Ayvanın faydaları nelerdir?

Ayva, bol lif içeren ve C vitamini açısından zengin bir meyve olması sayesinde sizi hastalıklardan korur ve vücut direncini artırır. Ayvanın özellikle kabuğu fenolik bileşikler açısından oldukça zengindir. Ayvanın kendisinin ayrı, suyunun ayrı, çekirdeğinin ayrı faydası vardır.

Ayvada hangi vitaminler var?

Ayva da bol miktarda A, B ve C vitamini bulunmaktadır. Fosfor, bakır, sodyum, potasyum, çinko, demir, selenyum açısından oldukça zengindir.

Ayva hangi hastalıklara iyi gelir?

Hazımsızlığı giderir.

Mideyi ve bağırsağı kuvvetlendirir.

İnce bağırsak iltihabını giderir.

Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir.

Ayva grip ve soğuk algınlığını giderir.

Ayva suyu böbrek ve idrar torbası iltihaplarına iyi gelir.

Ayva nasıl tüketilmeli?

Ayvanın yaprakları ve kabuğu kurutulup çay olarak tüketilebilir. Çekirdekleri de 10 dakika kadar sıcak suda demlenerek içilebilir. Demleme usulü yapılan ayva çayları metabolizmanın hızlanmasında etkili olur. Şekersiz içilmesi tavsiye edilir; ancak bir çay kaşığı bal ile tatlandırılabilir.

Ayvanın faydaları nelerdir?

Sıcak tutar

C vitamini deposudur

Tokluk hissi verir

Aritmiyi ve çarpıntıyı önler

Ağız yaralarını giderir

Mide dostudur

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

İyileşme sürecini hızlandırır

Ayva kaç kalori?

1 orta boy ayva kac gram?

1 orta boy ayvanın ağırlığı ortalama 90-100 gram'dır ve ortalama 52.5 kaloridir. Bununla birlikte ayva; 0.4 gram protein, 14 gram karbonhidrat ve 0.1 gram yağ içermektedir. Ek olarak ayva, 1.7 gram lif içeriği ile günlük lif ihtiyacının %7'sini ve günlük kalori ihtiyacının ortalama %5'ini karşılamaktadır.

Hamilelikte ayva yemek

Hamilelikte ayva yemek size ve bebeğe kan yapar: Ayvada kan yapımından sorumlu olan demir, bakır ve çinko gibi mineraller bulunur, ayva bu içeriği sayesinde kan yapımını arttırır ve kan akışını hızlandırır. Anne karnındaki bebeği ve sizi anemi yani kansızlıktan korur.

Ayva çekirdeği maskesi ne işe yarar?

En etkili doğal nemlendirici etkisi olan besinlerden biri olan ayva çekirdeği, cilde nemi hapsedip kurumaları önler. Güzellik uzmanların yaptığı testlere göre, ayva çekirdeği maskesi genişlemiş gözenekleri küçülterek siyah noktaların da yok olmasına yardımcı olur.