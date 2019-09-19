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Ayvacık'ta Yunanistan'a kaçmaya çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:28
Ayvacık'ta Yunanistan'a kaçmaya çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkisi açıklarında iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu102 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:28
  1. Kuzey Ege
  2. Sahil Güvenlik ekipleri
  3. Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkisi
  4. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi
  5. Sahil Güvenlik Karakolu

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