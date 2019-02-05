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Ayvacık'ta 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

05 Şubat 2019 Salı 17:02
Ayvacık'ta 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen lastik bottaki 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Babakale köyü Deve boynu mevkisi açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na balı 'TCSG 28' Bot Komutanlığı'nca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:02
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  2. Ayvacık
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