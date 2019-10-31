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Yerel

Ayvacık'ta 165 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 165 kaçak göçmen yakalandı.

2019-10-31 12:17:00 -
Ayvacık'ta 165 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram ve Kocaköy köylerinin sahillerindeki ağaçlık alanlarda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 165 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Bırakın bu garibleri Avrupaya gidip hayatlarını kurtarsınnar. Avrupa zaten her konuda bizi suclu tutuyor. Bunları yakaladık diye bize madalya vermiyorlar. Zaten bu garibanlarla Türkiye doldu taşıyor. Milletce bezdik!
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