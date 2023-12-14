  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ayvacık açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

Ayvacık açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-14 09:14:00 -
Ayvacık açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 76 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık açıklarında iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-61’, Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-907’ ve ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurdukları lastik botlar içinde 76 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

21 kaçak göçmen yakalandı
21 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

21 kaçak göçmen yakalandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 17 göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 17 göçmen kurtarıldı

Yerel

Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 17 göçmen kurtarıldı

Van’da 129 düzensiz göçmen yakalandı
Van’da 129 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

Van’da 129 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de düzensiz göçmenlere uygulama
Balıkesir'de düzensiz göçmenlere uygulama

Yerel

Balıkesir'de düzensiz göçmenlere uygulama

Kayseri ve Nevşehir'de, 33 kaçak göçmen yakalandı
Kayseri ve Nevşehir'de, 33 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

Kayseri ve Nevşehir'de, 33 kaçak göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23