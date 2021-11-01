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Kadın - Aile Ayva tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ayva tatlısı tarifi, birçok kişi tarafından sevilen enfes bir tatlı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:55:00 -
Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ayva tatlısı tarifi, birçok kişi tarafından sevilen enfes bir tatlı. Peki, ayva tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi…

Malzemeler

  • 3 adet ayva
  • 3’er yemek kaşığı toz şeker
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 10-12 adet karanfil
  • Yarım su bardağı su
  • Hazırlık aşamasında ayvaların kararmaması için;
  • 1 adet limon
  • 1 lt kadar su
  • Servis için;
  • Kaymak
  • File antep fıstığı

Yapılışı

Ayva tatlısı hazırlamak için ilk olarak derince bir kaba su doldurun ve içerisine limonu sıkın. Ayvaları ikiye bölerek çekirdeklerin bulunduğu kısmı çıkartın ve ayvanın kabuğunu soyun. Bu aşamada çıkarttığınız çekirdekleri ayrı bir yerde biriktirin, pişirme esnasında tatlımıza renk vermesi için kullanacağız. Hazırlamış olduğunuz ayvaları limon suda bekletin, ayvaların kararmaması için bu önemli. Tüm ayvalar için aynı işlemi yaptıktan sonra pişirme kabınıza ayvaların orta kısımları üstte kalacak şekilde yerleştirin. Tarçın çubuğunuzu, karanfilleri ve ayva çekirdeklerinin tamamını tencereye ekleyin. Ayvaların her birinin üzerine bir kahve fincanı toz şekeri dökün. Suyu da tencereye ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatarak su kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra da en küçük ocağınızda kısık ateşte 1-1,5 saat kadar pişirin. Ayvalar rengini aldıktan ve yumuşadıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Tatlıları servis kabınıza alın ve 3-4 saat kadar soğuması için bekletin.Servis ederken kalan şerbetinden ayvaların üzerine gezdirmeyi unutmayın. Afiyet olsun.

 

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