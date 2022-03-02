Ayva reçeli tarifi nasıl yapılır? Rengi ve kıvamıyla mükemmel reçel tarifi
Rengi, kıvamı tam ölçülü bu tarif kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Oldukça pratik ve faydalı olan ayvayı bir de benim tarifimle yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Hemen yap tüket tarifi
Öncelikle tarife başlamadan önce ayva reçeli yaparken unutmayın, rengi buradaki gibi kırmızı olmasını sağlamak için ayva çekirdeklerini kullanıyoruz. Ayva reçeline bu güzel rengi veren şey yine kendi çekirdeğidir.
Rengi ve tadıyla lezzetine doyamayacağınız Ayva Reçeli tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
Ayva reçeli tarifi nasıl yapılır?
Malzemeler
- 4 adet ayva
- 4 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 3-4 adet karanfil
Ayva reçeli yapılışı
Ayvaları küp şeker şeklinde dilimleyelim. Çekirdeklerini ayıralım. Dilimlenen ayvaları bir kabın içinde alalım ve üzerine şeker ilave edelim.2 saat kadar bekletelim. Şekerler erimeye başladıktan sonra üzerine su ekleyelim. Ayırdığımız ayva çekirdeklerinde içine atarak reçel kıvamına gelene kadar kaynatalım. Ocağın altını kapatmaya yakın limon suyu ve karanfilleri ekleyerek 2 dakika kadar daha kaynatalım. Soğumasını beklemeden kavanozlara yerleştirelim ve kapaklarını kapatalım. Reçeliniz hazır.