Ayva kompostosu nasıl yapılır?
Yemeklerinize eşlik eden, tadıyla içimizi ferahlatan komposto...
Ayva kompostosu tarifi
Malzemeler
- 4 adet ayva
- 1 buçuk litre su
- 2 su bardağı toz şeker
- 4 adet karanfil
Yapılışı
Ayva çekirdekleri( 10-15 adet yeterli) Ayvalar soyulup küp şeklinde doğranır ve renklerinin kararmaması için limonlu suda bekletilir. Tencereye doğranmış olan ayvalar, şeker, ayva çekirdekleri, karanfil ve su eklenerek kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra altı kısılarak ayvalar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 45-50 dakika pişirilir. Afiyet olsun.