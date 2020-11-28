Ayva dolması nasıl yapılır? Ürgüp Ayva dolması malzemeleri, yapılışı, tarifi

Akşamları ışıl ışıl olan peri bacaları manzarasına karşı tadına doyamayacağınız lezzetlere sahip Kapadokya Ürgüp'te meşhur yemeklerden biri de Ayva Dolması'dır. Kapadokya’da tatlı ve tuzlu dengesini hissedebileceğiniz pek çok yemek var. İçi oyulmuş ayvaların, kıyma ve düğü karışımıyla doldurulmasıyla hazırlayan divil ayva dolması da oldukça farklu lezzetlerden biri. Ayvanın mayhoş tadı ile kıymalı düğünün aroması birleştiğinde ortaya adeta bir lezzet karnavalıdır.

Ayva dolması, kuşbaşı, şeker, un, ayva ve kuşüzümü gibi malzemelerden yapılıyor. İşte hiçbir yerde olmayan lezzetli Ürgüp ayva dolmasının tarifi...

Ayva dolması nasıl yapılır?

Malzemeler:

200 gram orta yağlı dana kıyması

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı pirinç

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

3 adet ayva

4 yemek kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 su bardağı su

7 dal doğranmış maydanoz

Yapılışı:

Bir kasede kıyma, soğan, pirinç, domates salçası, tuz, karabiber ve yenibaharı birbirine karışacak şekilde yoğurun.

Ayvalar için bir kaseye limonlu su hazırlayın.

Kapak için ayvanın üst kısmını kesin.Sabit durabilmesi için alt kısmından da küçük bir parça kesip, ayvanın içini oyun.Oyduğunuz ayvaları ve üst kapaklarını kararmaması için limonlu suda bekletin.Limonlu sudan çıkardığınız ayvaların içini kıyma ile doldurun ve tencereye yerleştirin.Ayvaların üzerine pekmez ve nar ekşisini gezdirdikten sonra kapaklarını kapatın ve suyunu ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın.Fokurdamaya başlayınca, ocağın altını kısın ve ayvalar yumuşayınca ocaktan alın. Ayva dolması servise hazır. Üzerine maydanoz serpiştirerek servis edebilirsiniz.