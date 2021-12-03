Ayva çayı nasıl yapılır?

Ayva çayı düzenli tüketildiği takdirde önemli faydaları bulunmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu çay kış mevsiminde grip ve soğuk algınlıklarından da korur.

Ayva çayı nasıl demlenir?

Ayva çayının demlenmesine çok dikkat edilmelidir. Ayva çayı genel olarak ayva çayından yapılır. Buna göre kaynamış klorsuz suyun içerisine ayva yaprakları atılır. Bu ayva yaprakları ile birlikte su yaklaşık 10 dakika daha kaynatılır. Sonrasında ise çay biraz demlendikten sonra süzülerek servis edilir. Ayva ise bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığını da önlemektedir. Böylelikle hastalık ise kolay bir şekilde atlatılır.

Ayva çayının faydaları

Öksürüğü azaltır

Vücutta alerji oluşumunu önler

Boğazı yumuşatır

Sakinleştirici özelliği bulunur

Kilo vermeye yardımcı olur

Cildi güzelleştirir

Ayva çayı kansızlığa iyi gelir

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kan basıncını dengeler

Ayva yapragı çayı günde kaç defa içilir?

Ayva yaprağı her derde deva diye fazla kullanmak ve sürekli kullanmak doğru değil. Günde 2 fincan yeterlidir.