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Kadın - Aile Ayva çayı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ayva çayı nasıl yapılır?

Ayva çayı genel olarak ayvadan yapılır

Yeniakit Publisher
2021-12-03 19:25:00 - 2021-12-03 19:35:48
Ayva çayı nasıl yapılır?

Ayva çayı düzenli tüketildiği takdirde önemli faydaları bulunmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu çay kış mevsiminde grip ve soğuk algınlıklarından da korur.

Ayva çayı nasıl demlenir?

Ayva çayının demlenmesine çok dikkat edilmelidir. Ayva çayı genel olarak ayva çayından yapılır. Buna göre kaynamış klorsuz suyun içerisine ayva yaprakları atılır. Bu ayva yaprakları ile birlikte su yaklaşık 10 dakika daha kaynatılır. Sonrasında ise çay biraz demlendikten sonra süzülerek servis edilir. Ayva ise bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığını da önlemektedir. Böylelikle hastalık ise kolay bir şekilde atlatılır.

Ayva çayının faydaları 

  • Öksürüğü azaltır
  • Vücutta alerji oluşumunu önler
  • Boğazı yumuşatır
  • Sakinleştirici özelliği bulunur
  • Kilo vermeye yardımcı olur
  • Cildi güzelleştirir
  • Ayva çayı kansızlığa iyi gelir
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir
  • Kan basıncını dengeler

Ayva yapragı çayı günde kaç defa içilir?

Ayva yaprağı her derde deva diye fazla kullanmak ve sürekli kullanmak doğru değil. Günde 2 fincan yeterlidir.

 

 

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