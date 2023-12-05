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Gündem Aytun Çıray'dan Akşener'e blöf iması! İyi Parti CHP ile ittifak kuracak
Gündem

Aytun Çıray'dan Akşener'e blöf iması! İyi Parti CHP ile ittifak kuracak

Yeniakit Publisher
2023-12-05 12:28:00 -
Aytun Çıray'dan Akşener'e blöf iması! İyi Parti CHP ile ittifak kuracak

Geçtiğimiz aylarda parti yönetimine eleştiriler getirerek istifa eden Aytun Çıray, CHP ile ittifakı 'seçimlere müstakil gireceğiz' diyerek reddeden İyi Parti'nin blöf yaptığını ima etti. Çıray, 'İsmet İnönü ve ayakkabı bağcığı' örneğiyle 'yeniden ittifak kurulacak' sinyali verdi.

Genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan muhalefette, yerel seçimler için yeni bir ittifak görüşmesi başladı.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Partili mevkidaşı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Özel'in ittifak teklifini iletmesinin ardından gözler İyi Parti'ye çevrildi.

Ancak İyi Parti Genel İdare Kurulu'nun toplantısından, CHP'nin beklediği karar çıkmadı.

İyi Parti, CHP'nin ittifak teklifini reddetti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında yapılan Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP ile yerel seçimlerde yapılması olası ittifak görüşüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüşmenin ardından, CHP ile yerel seçimde ittifak yapılmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Akşener: Hayır kararı çıktı

Akşener, toplantının ardından, Genel Merkez ek binasından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, CHP’nin yerel seçimlerde iş birliği önerisine Genel İdare Kurulu’ndan hayır kararı çıktığını söyledi. “Hayır kararı mı çıktı?” sorusuna, “Evet, hayır kararı çıktı.” yanıtını verdi.

İyi Parti'nin blöf yaptığını söyledi

Yaşananların ardından geçtiğimiz haziran ayında partiden istifa eden Aytun Çıray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Çıray, akşam saatlerinde CHP ile ittifakı 'seçimlere müstakil gireceğiz' diyerek reddeden İyi Parti'nin blöf yaptığını ima etti.

'İnönü ve ayakkabı bağcığı' örneğini verdi

Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Biraz sabır" diyen Çıray, 'İsmet İnönü ve ayakkabı bağcığı' örneğiyle 'yeniden ittifak kurulacak' sinyali verdi.

Aytun Çıray paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam telefonumu susturmayan CHP'liler, Doğruyolcular, Anaplılar ve İyiler... Biraz sabır. İsmet Paşa karar vermeden önce hiç olmazsa ayakkabılarının bağını çözer tekrar bağlarmış."

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Yorumlar

Yeter Artık

Başta TÜİK olmak üzere tüm devlet kurumları kapatılsın. TBMM ve irdu dağıtılsın. Sokaklarda kimin kime gücü yeterse savaşı başlasın. Bu düzenin de bu düzene destek olanın da anasını öpelim.

şeriat hayattır

KADIN meral ne yaparsan yap milletce sandıkta yumruğu yiyeceksin 
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