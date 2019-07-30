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AYTO’dan 2. el araç alım satımı için yeterlilik sınavı

TOBB MEYBEM ile Aydın Ticaret Odası tarafından organize edilen “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik Sınavı” AYTO Akademi Eğitim Salonu’nda25-26 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:31
AYTO’dan 2. el araç alım satımı için yeterlilik sınavı

TOBB MEYBEM ile Aydın Ticaret Odası tarafından organize edilen “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik Sınavı” AYTO Akademi Eğitim Salonu’nda25-26 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.



13 Ağustos tarihinden sonra 2. el oto alım satımlarında Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun başlayacağını hatırlatan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ’İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti işini yapan üyelerimizin ticaretlerine devam edebilmeleri için yetki belgesi almaları gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl yaptığımız kurs ve sınavlarımıza katılan birçok üyemiz belgesini aldı. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine az bir zaman kala gerçekleştirdiğimiz sınavla belge almayan üyelerimizin ticaretlerine devam etmeleri için bir fırsat oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de başvurular oldukça TOBB MEYBEM ile yeni sınav grupları açacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:31
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