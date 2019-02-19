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AYTO İhracat Destek Ofisi ihracat yapmak isteyenleri bekliyor

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, AYTO İhracat Destek Ofisi kapısının Aydın ihracatını arıtmayı amaçlayan herkese açık olduğunu belirtti.

19 Şubat 2019 Salı 17:19
AYTO İhracat Destek Ofisi ihracat yapmak isteyenleri bekliyor

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, AYTO İhracat Destek Ofisi kapısının Aydın ihracatını arıtmayı amaçlayan herkese açık olduğunu belirtti.


AYTO’nun da yer aldığı ve 16 il ticaret odasından kurulan ihracat destek ofisinin tanıtım toplantısında konuşan AYTO Başkanı Hakan Ülken, “AYTO İhracat Destek Ofisi, pazar araştırması, müşteri bulma, ihracatta istenen belgeler ve ihracat destekleri konularında destek hizmeti verecek. Ayrıca her ay randevulu sistemle çalışacak bir uzman dış ticaret danışmanı, ücretsiz danışmanlık hizmet verecek. Bunun dışında İŞKUR ile yapılan protokol kapsamında ‘İhracat Sizden, Personel Bizden Projesiyle’ firmalar dış ticaret personeli de istihdam edebilecekler. AYTO İhracat Destek Ofisimiz sadece odamız üyelerine değil, esnaf odaları, diğer odalarımızın üyesi ve ürününü güvenen ve ihracat yapmak isteyen herkese açıktır. Amacımız ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak ve ihracat rakamlarımızı artırmak” dedi.


AYTO İhracat Destek Ofisi’nin tanıtımına İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, Aydın Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı ve AYTO yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:19
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