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Ekonomi Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke oldu
Ekonomi

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke oldu

Akaryakıt sektöründe 22 yıllık deneyime sahip olan ve Aytemiz’in kuruluş aşamasından 2020 yılına kadar Genel Müdür olarak, ardından yönetim kurulu üyesi olarak şirkette görev yapan Ahmet Eke, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 18:18:00 - 2022-11-19 20:58:00
Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke oldu

Akaryakıt sektörünün önde gelen markalarından Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.’de yeni Genel Müdür Ahmet Eke oldu. Akaryakıt sektöründe 22 yıllık deneyime sahip olan Ahmet Eke, 2001 yılında Aytemiz’de Mali Koordinatör olarak göreve başladı.

Ardından Genel Müdür Yardımcısı olan Eke, 1,5 yıl Lukoil’de çalıştıktan sonra 2010 yılında Aytemiz Genel Müdürü oldu. 2020 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyesi olarak şirkette görevini sürdüren Ahmet Eke, Aytemiz-Doğan ortaklığının oluşturulması süreci de dahil olmak üzere şirketin ve markanın büyümesi yolundaki tüm aşamalarda değerli katkılarda bulundu.

Ahmet Eke, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur.

Aytemiz Hakkında:

1963 yılında kurulduğundan bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve 2009 yılında adını Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. değiştiren Aytemiz, 570’ten fazla istasyonu ile Türkiye çapında faaliyet göstermektedir. Aytemiz, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 2021 listesinde 56’ncı sırada, Brand Finance'in 2022 yılı "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında ise sektörün en değerli 3’üncü markası olarak yer almaktadır.

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