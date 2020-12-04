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Spor Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca Kovid-19'a yakalandı
Spor

Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 11:48:25 -
Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca Kovid-19'a yakalandı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Kovid-19 PCR testlerinde bir profesyonel takım oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan turuncu yeşilli-takımın milli futbolcusu Efecan Karaca, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli futbolcu paylaşımında, "Dün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim. Kurallara uyalım." ifadelerine yer verdi.

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