  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:01:37 -
Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde Alanyaspor Kulübünün haftalık yönetim kurulu toplantısı, 2 ay sonra maske ve sosyal mesafe tedbirleri alınarak yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı