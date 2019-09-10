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Aytemiz, Alanyaspor isim sponsorluğunu bu yıl da devam ettirecek

Aytemiz, 3 yıldır destek verdiği Alanyaspor ile isim sponsorluğunu bu yıl da sürdürecek

10 Eylül 2019 Salı 12:55
Aytemiz, Alanyaspor isim sponsorluğunu bu yıl da devam ettirecek

İSTANBUL (AA) - Aytemiz, 2016 yılından bu yana destek verdiği Alanyaspor ile isim sponsorluğu için yeniden sözleşme imzaladı.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor, 2019-2020 Cemal Usta Sezonu'nda, Aytemiz'in verdiği güçlü destekle Süper Lig'de oynamaya devam edecek.

Turuncu-yeşilli ekip, anlaşmaya göre bu sezon boyunca Aytemiz Alanyaspor ismiyle mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eden Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, her zaman spor ve sporcuyu destekleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

Aytemiz olarak geliştirdikleri yenilikçi hizmetlerle sektörün en dinamik markalarından biri olduklarını aktaran Eke, şunları kaydetti:

"Alanyaspor da Süper Lig'e yükselmesinden bu yana aynı kararlılıkla performansını artırarak mücadelesine devam ediyor. Aytemiz ve Alanyaspor beraberliğinde 3 yıldır güzel bir sinerji oluşturduğumuzu düşünüyoruz ve desteğimize bu yıl da devam ediyoruz. Şirketimiz ve Alanyaspor yönetimi tarafından imzalanan iş birliği ile takımın adı bu sezon boyunca da ‘Aytemiz Alanyaspor’ olarak anılacak. Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'deki başarısının artarak devam edeceğine canıgönülden inanıyoruz."

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da Türkiye'nin güçlü ve büyüyen akaryakıt firması olan Aytemiz ile iş birliğinin 4'üncü yılına girdiklerini hatırlatarak, "Bu iş birliğinden aldığımız kuvvetle yeni sezonda da başarılı işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlaşmada emeği geçenlere ve firma yetkililerine ayrıca teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:55
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