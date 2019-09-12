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Aytaç Durak’tan Başkan Karalar’a: “Şaibeli ihaleleri durdurup, yargı denetimine açmak zorundasınız”

Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aytaç Durak, Başkan Zeydan Karalar’ın seçimler öncesi yapılan şaibeli ihaleleri durdurup, yargı denetimine açmak zorunda olduğunu söyleyerek, “Önceki yönetim hakkında kamuoyunu aydınlatmazsanız halkın desteğini de kaybedersiniz” dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:44
Aytaç Durak’tan Başkan Karalar’a: “Şaibeli ihaleleri durdurup, yargı denetimine açmak zorundasınız”

Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aytaç Durak, Başkan Zeydan Karalar’ın seçimler öncesi yapılan şaibeli ihaleleri durdurup, yargı denetimine açmak zorunda olduğunu söyleyerek, “Önceki yönetim hakkında kamuoyunu aydınlatmazsanız halkın desteğini de kaybedersiniz” dedi.


Eski Belediye Başkanı Aytaç Durak, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarını ve ihalelerini eleştirerek açıklamada bulundu.


Durak, açıklamasına ‘Zeydan Karaları uyarıyorum’ diye başlayarak şunları söyledi:


“Sayın Başkanım, teslim aldığınız belediye kendi bütçe ve nüfusu dikkate alındığında Kocaeli’den sonra Türkiye’nin en borçlu belediyesidir: 5,5 milyar TL borç vardı. Belediyede 20 bini bulan personelin kaçının bankamatikçi olduğu halen belli değil. Türkiye’de bütün CHP’liler teslim aldıkları Belediyelerin yolsuzluklarını her gün açıklıyorlar. Siz ise susuyorsunuz, ihaleye fesattan yargılanan Sözlü konuşuyor. Halk deyimindeki gibi lütfen yavuz hırsıza ev sahibini suçlatmayın. Seçimler öncesi yapılan şaibeli ihaleleri durdurup, yargı denetimine açmak zorundasınız. Aksi halde mevcut personel ve borçla başarılı olmanız çok çok zor. Önceki yönetim hakkında kamuoyunu aydınlatmazsanız halkın desteğini de kaybedersiniz.”


Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü’nün “Ben Aytaç Durak dönemini sorgulamadım” dediğini ifade eden Durak, “Oysa, devlet beni 86 müfettişle 4 yıl sorguladı. Tek suç bulamadılar. Sen kendine bak. Beni konuşturma. Beni Adanalılar büyük, küçük parti farkı gözetmeden 5 defa seçti. Sen ise 17 yıldır Adana’da da iktidar olan AKP ile Başkanı olduğun MHP’nin ortak adayı olarak girdiğin ilk seçimi 150 bin oy fark yiyerek kaybettin” dedi.



“ASKİ’nin bir yıllık geliri metronun kalan tüm borcunu ödemeye yeter”


Durak, metronun 2. etabının (hastane, üniversite ve stadyuma ulaşan bölümü) Hükümet Programına alındığını kaydederek, “Görevden alınmasaydım 4 yılda bitirirdim. Zira, zor olan şehir içi 14,5 km’lik Metro 1. Etabını zaten bitirmiştim. Görevden alındığımda Belediyemin hiç borcu yoktu. (Metro borç taksitleri hariç) Bu konuyu Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Başkanvekili seçilen Mahmut Çelikcan ve Yüreğir Belediye Başkanvekili Hıdır Bahçe de biliyorlar. Benim teslim ettiğim Belediyede ASKİ ve işletmeler dahil 2 bin 600 personel vardı. Şimdi ise sadece ASKİ’de 4 bine yakın personel var, 1 milyar lira borçlu. ASKİ’nin bir yıllık geliri metronun kalan tüm borcunu ödemeye yeter” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:44
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