Ayşenur Ezgi’yi şehit eden İsrail’den alçak savunma!

Geçtiğimiz günlerde Batı Şeria’da Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin işgalci İsrail’in keskin nişancısı tarafından başından vurularak şehit edilmesine ilişkin, İsrail Savunma Güçleri (IDF) yazılı açıklama yayımladı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride başından vurularak yaşamını kaybeden Eygi'nin şehid edilmesi şu sözlerle açıklandı:

"Kendisine yönelik olmayan ancak isyanın başlıca kışkırtıcısını hedef alan IDF'nin açtığı ateşten dolaylı ve kasıtsız şekilde vurulma ihtimalinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Olay, düzinelerce Filistinli şüphelinin Beita Kavşağı'nda lastik yaktığı ve güvenlik güçlerine taş fırlattığı şiddetli bir isyan sırasında meydana geldi."

Soykırımcı İsrail'in otopsi talebinde bulunduğu da belirtilirken olayın ardından Askeri Polis Kriminal Soruşturma Bölümü (MPCID) tarafından soruşturma başlatıldığı, elde edilecek bulguların Askeri Başsavcılığın incelemesine sunulacağı aktarıldı.

Kısa açıklama, "IDF, Aysenur Ezgi Eygi'nin ölümünden duyduğu derin üzüntüyü ifade eder" sözleriyle tamamlandı.