Ayşehanım GAP çiftçisine alternatif ürün olacak

Dekar başına verimiyle ve tane büyüklüğüyle dikkat çeken ürünün GAP bölgesinde ekilmesi için çalışmalar başlatıldı. Doğu Akdeniz ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü müdürlükleri tarafından Şanlıurfa’nın Harran Ovası ve Bozova ilçesinde deneme ekimi yapıldı. Yerli yer fıstığının bölgede alternatif ürün olarak yetiştirilebileceği belirlendi.



Ayşehanım’ın mimarı Dr. Ayşe Nuran Çil, yer fıstığının kaliteli olduğunu belirtti. Çil, ürünün ezme, baklava ve vegan sektöründe yer sütü olarak rahatlıkla kullanılabileceğini ifade etti.

Eğitimler planlanıyor

Çil, bitkinin toprak altındaki kök bölgesinde çok fazla bakla oluşturduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Ürünümüz dekar başına kabuklu olarak 550-600 kilogram, iç olarak ise yüzde 75 oranında net randıman sağlamakta. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle çalışmalar yürüttük. Şanlıurfa’da kırmızı ağır topraklarda ve Bozova ilçesinde beyaz kireçli topraklarda olmak üzere 2 alanda denemelerimizi yaptık. Her iki toprak yapısında da olumlu sonuçlar aldık. İki alanda da besleme ve teknik konularda farklılıklar belirledik. Bu bölgede Ayşehanım yer fıstığı çeşitlerinin üretiminin yapılması için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bununla ilgili de eğitimler ve yayınlar yapmayı planlıyoruz.”