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Ekonomi Ayşehanım, ABD’ye rakip olacak
Ekonomi

Ayşehanım, ABD’ye rakip olacak

Yerli ve milli yer fıstığı çeşidi Ayşehanım, yüksek verimiyle dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:05:00 -
Ayşehanım, ABD’ye rakip olacak

Ürünün hem dünyada hem Türkiye’de beğenilmesi ve ABD menşeli yer fıstıklarına rakip olması bekleniyor. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Generasyon Atlatma Merkezi Sorumlusu Dr. Ayşe Nuran Çil, “Ayşehanım’ın danelerinin büyük olduğunu belirtti. Çil, “Ürünümüz, bin danede elek üstü 700 daneyle oldukça yüksek bir verim sağlıyor. Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen ürünümüz, kalitesiyle de ön planda” dedi. Çil, Ayşehanım’ın piyasadaki hakim yer fıstığı olması temennisinde de bulundu

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