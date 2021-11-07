Ayşe Keşir’den Meral Akşener’e kapak
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’den başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere, bir şehidin kardeşi bir kadına küfredilmesine sessiz kalanlara kapak gibi bir paylaşım geldi.
Yeni Akit Ankara
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Bir kadına, şehit kardeşi bir kadına küfredilmesindeki bu sessizlik çok ağır. Nerede mangalda kül bırakmayan, üstten üstten konuşan sözde kadın hakları savunucuları? Yazık… #KüfürbazLütfü Türkkan’ı ve sessizliğe sığınanları tekrar tekrar kınıyorum” diye yazdı. Keşir’in başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan İYİ Parti’nin ittifak ortağı CHP’li yönetici ve milletvekillerinin sessiz kalmasına yönelik tepkisine yoğun destek gelirken Millet İttifakı’nın utanç verici sessizliği sürüyor.